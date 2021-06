Als Berater : Nowitzki kehrt zu den Dallas Mavericks zurück

Dallas Zwei Jahre nach dem Ende seiner Karriere kehrt Dirk Nowitzki zu den Dallas Mavericks zurück. Als Berater soll er mithelfen, den Umbruch erfolgreich zu gestalten.

Er ist wieder da: Zwei Jahre nach seinem tränenreichen Karriereende kehrt Megastar Dirk Nowitzki in verantwortungsvoller Position zu den Dallas Mavericks zurück. Beim NBA-Champion von 2011, den er vor genau zehn Jahren zum ersten und einzigen Titel führte, soll einer der besten Basketballer der Geschichte den bereits begonnenen Umbruch erfolgreich mitgestalten. Das gaben die Mavericks am Freitag einen Tag vor Nowitzkis 43. Geburtstag bekannt.

"Mark (Klubbesitzer Cuban, d. Red.) ist an mich herangetreten und hat gefragt, ob ich helfen könnte", sagte Nowitzki der New York Times: "Natürlich habe ich ja gesagt, wann immer ich meinen Mavs helfen kann, bin ich dabei." Nowitzki soll vor allem ein gewichtiges Wort bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer und einem General Manager mitsprechen. Am Mittwoch hatte der bisherige General Manager Donnie Nelson seinen Abschied von den Mavs verkündet, am Donnerstag war dann auch die Ära von Cheftrainer Rick Carlisle nach 13 Jahren beendet.