MVP

New York, 15. Mai, 2007. Als erster Europäer wird Nowitzki zum wertvollsten Spieler (MVP) der NBA-Hauptrunde gewählt. In seiner stärksten Saison führt er die Mavericks mit 67 Siegen aus 82 Spielen in die Play-offs, doch Dallas scheitert als Vorjahresfinalist überraschend in Runde eins an den Golden State Warriors. "Es ist immer noch sehr schwer, mich zu freuen", sagt Nowitzki wegen der Enttäuschung, "aber es ist eine Auszeichnung für meine Leistungen in der Regular Season. Deshalb kann ich stolz sein."