„Geschmacklos und vollkommen unangemessen“ : Australischer Sportsender entschuldigt sich für Hitler-Bild bei Rugby-Sendung

Canberra Ein australischer Sport-Fernsehsender hat sich für die Nutzung eines Bildes von Adolf Hitler während einer Rugby-Sendung entschuldigt. Das Digitalbild von Hitler sei „geschmacklos und vollkommen unangemessen gewesen.“

Während einer Sportshow „Sunday Night with Matty Johns“ des Senders Fox Sports Australia hatten sich die Teilnehmer während einer Diskussion über Pappfiguren als Fanersatz in den wegen der Corona-Krise leeren Stadien über ein digital eingeblendetes Schwarz-Weiß-Bild des Nazi-Führers lustig gemacht.In den Stadien selbst waren Bilder von Hitler bei keinem Spiel zu sehen gewesen. Zuschauer der Sendung hatten sich über die Einblendung beschwert.

Fox Sports Australia entschuldigte sich am Montag „aufrichtig“ dafür. Das Digitalbild von Hitler sei „geschmacklos und vollkommen unangemessen gewesen“, sagte Johns und entschuldigte sich ebenfalls. Die Rugby League in Australien war nach den Restriktionen wegen der Corona-Pandemie am 28. Mai wieder an den Start gegangen, allerdings ohne Zuschauer. Stattdessen stehen auf mancher Tribüne Pappfans.