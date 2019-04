Ausnahmegenehmigung : „Sportstudio“ erst im Internet, dann im TV

Berlin Zum ersten Mal wird das „Aktuelle Sportstudio“ zunächst im Internet und später im TV zu sehen sein. Die Übertragung des Sportstudios am vorletzten Spieltag startet online ab 22 Uhr, die TV-Ausstrahlung erfolgt anderthalb Stunden später. Dafür bedurfte es einer Ausnahmeregelung der DFL.

Das „Aktuelle Sportstudio“ wird am 11. Mai erstmals zunächst im Internet übertragen und erst später im Fernsehen ausgestrahlt. Mit diesem Novum will das ZDF nach Angaben von Sportchef Thomas Fuhrmann am vorletzten Spieltag der Fußball-

Bundesliga die Zuschauer möglichst früh erreichen. Die Internet-

Übertragung beginnt um 22.00 Uhr, die TV-Ausstrahlung um 23.30 Uhr.