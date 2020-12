Ausblick : Diese Highlights und Herausforderungen warten im Sportjahr 2021

Die Sportevents für das Jahr 2021

Olympia, Paralympics, Fußball-EM - 2021 hat sportlich vor allem wegen der Verschiebungen 2020 einige Höhepunkte zu bieten. Doch sie alle werden weiter ganz im Zeichen der Corona-Pandemie stehen.

Es könnte alles so schön werden im nächsten Jahr: Premiere einer paneuropäischen Fußball-EM, Olympische und Paralympische Sommerspiele in Tokio und, und, und. Es könnte, wird es aber nicht. Das Coronavirus wird die Sportwelt auch 2021 im Würgegriff halten. Wie fest, wird sich zeigen. Trotz der Zulassung erster Impfstoffe gehört Covid-19 weiter zum Alltag. Und so lauten nicht nur bei diesen eigentlich für 2020 geplanten Großereignissen die bekannten Fragen: Findet es statt? Wenn ja, wie? Und nicht zuletzt: Dürfen Zuschauer kommen?

DOSB-Präsident Alfons Hörmann jedenfalls schwant Übles. "2020 war schwierig", sagte er, der DOSB stelle sich jedoch "darauf ein, dass 2021 noch schwieriger wird". Dabei denkt Hörmann nicht nur an die Finanzen, ihm geht es darum, dass Sportdeutschland seine Vielfalt nicht verliert. Mitgliederschwund, eingeschränkte Angebote - das sind seine großen Sorgen.

Mit Sorgen geht auch Joachim Löw ins nächste Jahr. Die peinliche 0:6-Klatsche der Nationalmannschaft gegen Spanien wirkt nach. Für den Bundestrainer geht es bei der EM in zwölf Städten und Ländern vom 11. Juni bis 11. Juli auch um seinen Job. Ein Aus in der Vorrunde könnte ihn den Posten kosten.

Die Aufgabe der deutschen Mannschaft in den Gruppenspielen in München hat es in sich: Gegner sind Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal und Außenseiter Ungarn. Und nur zwei kommen weiter. Als Vorbereitung dienen Löw auch die ersten WM-Qualispiele. Beim Dreierpack im März geht es gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien.

Vermutlich werden die EM-Begegnungen als Geisterspiele ausgetragen. Gleiches gilt wohl auch für Olympia (23. Juli bis 8. August) und die Paralympics (24. August bis 5. September). Zumindest gilt es als ziemlich unwahrscheinlich, dass das OK in Tokio Sportfans aus aller Welt begrüßen kann. Denkbar ist eher, dass nur japanische Zuschauer zugelassen werden.

IOC-Präsident Thomas Bach hält wie die Organisatoren und Japans Regierung an der Austragung im kommenden Jahr fest, eine Alternative gibt es nicht, es geht auch um Milliarden. Als Modell für die Durchführung dürften die "Bubbles" im US-Profisport dienen, diese hat sich das IOC jedenfalls genau angeschaut.

Als geschlossener Zirkel war die Formel 1 in diesem Jahr bei ihrem Rumpfprogramm von 17 Rennen durch die Welt gereist. 2021 werden es erstmals sogar 23 WM-Läufe. Die deutschen Fans der Königsklasse haben dabei nicht nur Sebastian Vettel nach seinem Wechsel von Ferrari zu Aston Martin im Blick - es dreht wieder ein Schumacher seine Runden. Mick Schumacher, Sohn von Rekordweltmeister Michael, fährt seine Premierensaison für das US-Team Haas. Es ist ein Lehrjahr für den 21 Jahre alten Formel-2-Champion, 2022 soll er dann richtig loslegen.

Das wollen auch die Handballer bei der WM ab 13. Januar in Ägypten, auch wenn Bundestrainer Alfred Gislason bereits zahlreiche schmerzhafte Ausfälle zu beklagen hat. Zudem ist die Skepsis groß, ob die Gastgeber das Virus im Zaun halten können. Aber das gilt auch für alle anderen Highlights des Jahres.

Die sind im Winter die alpine Ski-WM ab Anfang Februar in Cortina d'Ampezzo, die fast zeitgleich terminierte Biathlon-WM im slowenischen Pokljuka und die Nordische Ski-WM ab Ende Februar in Oberstdorf. Auf Erfolge hoffen auch die deutschen Schwimmer ab 10. Mai bei der WM in Budapest.

