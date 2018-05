Aue: Aue legt Protest ein, Stadtrat zeigt Schiri an, DFB ermittelt

Aue legt Protest ein, Stadtrat zeigt Schiri an, DFB ermittelt

Aue Trotz wenig Aussichten auf Erfolg hat Erzgebirge Aue beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) Einspruch gegen die Wertung des Zweitligaspiels bei Darmstadt 98 (0:1) eingelegt. Als Begründung nannte der Klub "drei eklatante Fehlentscheidungen durch das Schiedsrichterteam unter der Leitung von Sören Storks". Allerdings handelt es sich um Tatsachenentscheidungen des Unparteiischen, die nicht angetastet werden dürfen.

Beim letzten Ligaspiel in Darmstadt wurde den Veilchen ein reguläres Tor zur 1:0-Führung zu Unrecht nicht anerkannt. Zudem gab es weitere höchst strittige Entscheidungen gegen den Klub, der bei einem Remis gerettet gewesen wäre. Als 16. muss Aue nun in die Relegation gegen Drittligist Karlsruhe am 18. und 22. Mai (jeweils um 18.15 Uhr/ZDF und Eurosport).