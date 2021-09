Topstars fehlen : Deutsche Tischtennis-Teams erreichen EM-Viertelfinale

Cluj-Napoca Das Minimalziel ist erreicht: Beide deutschen Tischtennis-Teams haben bei der Mannschaftseuropameisterschaft die K.-o.-Runde erreicht.

Bei der Tischtennis-Team-EM in Rumänien haben sich beide deutschen Nationalmannschaften für das Viertelfinale qualifiziert. Die Männer machten den Gruppensieg am Donnerstagabend durch einen 3:0-Erfolg gegen Belarus perfekt und treffen jetzt am Freitag auf Tschechien . Das Frauen-Team schlug Spanien mit 3:1 und bekommt es in der Runde der besten Acht mit Polen zu tun.

Das Weiterkommen des Frauen-Teams geriet am Mittag kurzzeitig noch einmal in Gefahr, weil die deutsche Nummer eins Nina Mittelham (Berlin) ihr Auftakteinzel gegen Maria Xiao in 2:3 Sätzen verlor und auch Sabine Winter (Schwabhausen) danach gegen Sofia-Xuan Zhang in Rückstand geriet. Die 29-Jährige schaffte jedoch den Ausgleich für die Mannschaft der neuen Bundestrainerin Tamara Boros. Chantal Mantz (Langstadt) und Mittelham holten die weiteren Punkte. Die 15-jährige Annett Kaufmann (Böblingen) kam nach ihrem erfolgreichen Debüt beim 3:0 gegen die Slowakei diesmal nicht zum Einsatz. Auch das Frauen-Team ist nach den Absagen von Petrissa Solja, Han Ying und Shan Xioana nicht in Bestbesetzung nach Cluj-Napoca gereist.