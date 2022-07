Mario Lemieux:

Einem der besten Eishockeyspieler aller Zeiten wurde mitten in seiner Karriere ein Hodgkin-Lymphom – Lymphdrüsenkrebs – diagnostiziert. Der Kanadier konnte nach zweimonatiger Bestrahlung wieder aufs Eis zurückkehren und noch acht weitere Saisons spielen. In seiner Karriere gewann er dreimal die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Saison in der NHL. Die „Mario Lemieux Foundation“ widmet sich der Erforschung des Hodgkin-Lymphoms sowie der medizinischen Behandlung von Neugeborenen.