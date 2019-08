Tennis dominiert : Kerber in Top 3 der bestbezahlten Sportlerinnen der Welt

Kerber in Top 3 der bestbezahlten Sportlerinnen der Welt

Washington Angelique Kerber liegt in der Liste der bestbezahlten Sportlerinnen der Welt auf Rang drei. Die ersten elf Plätze belegen laut dem US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ allesamt Tennisspielerinnen.

Tennisstar Angelique Kerber liegt in der Liste der bestbezahlten Sportlerinnen der Welt auf Rang drei. Die ehemalige Wimbledonsiegerin verdiente in den zwölf Monaten bis zum 1. Juni laut Forbes-Magazin umgerechnet 10,53 Millionen Euro. Angeführt wird die von Tennisspielerinnen dominierte Rangliste im vierten Jahr in Folge von US-Star Serena Williams (26,07 Millionen Euro) gefolgt von der Japanerin Naomi Osaka (21,69).