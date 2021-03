Zuschauer zurück in der Halle : Berlin Volleys siegen vor 800 Fans

Berlin Die Berlin Volleys haben ihr erstes Spiel vor Zuschauern seit dem 17. Oktober gewonnen und im Play-off-Halbfinale gegen die SWD powervolleys Düren zum 1:1 ausgeglichen. Die 800 Fans durften dank eines Pilotprojekts dabei sein.

Bei der Rückkehr der Zuschauer haben die Berlin Recycling Volleys in der Max-Schmeling-Halle mit der so lange vermissten Unterstützung von den Rängen das Aus in den Play-offs verhindert. Vor rund 800 Fans, die dank eines Pilotprojekts dabei sein durften, schlug der deutsche Serienmeister die SWD powervolleys Düren mit 3:1 (25:22, 25:20, 24:26, 29:27) und glich im Halbfinale zum 1:1 aus. Die Entscheidung fällt am Samstag in Düren - ohne Publikum.