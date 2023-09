Zur Rugby-WM Weshalb Rugby der bessere Fußball ist

Neuseelands „All Blacks“ übrigens, die ganz in schwarz gekleideten Nationalspieler, stecken in einer Krise. Die beste Mannschaft der Geschichte (dreifacher Weltmeister, einmal Vize-Weltmeister, dreimal Dritter, nur ein einziges Mal nicht in den Top vier) schwächelt. Die ewige Siegquote ist auf nur noch knapp 77 Prozent gesunken. In den vergangenen Jahren gingen Länderspiele verloren, mehrere, sogar Heimspiele in Wellington, Christchurch und Dunedin. Wenigstens die „Festung“ Eden Park hält: Im Stadion der Millionenmetropole Auckland sind die „All Blacks“ in allen 48 Spielen seit 1994 unbesiegt.