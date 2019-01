Der etwas andere Ausblick : So wird das Sportjahr 2019

Dortmunds Trainer Lucien Favre beim Training. Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Unser Autor hat zum neuen Jahr in die Glaskugel geschaut. Er verrät schon jetzt, was die kommenden Monate im Sport bringen. Vieles war so nicht unbedingt vorhersehbar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Robert Peters

Januar Die Handball-Nationalmannschaft scheidet bei ihrer Heim-WM in der Vorrunde aus. Der Verband erinnert sich an leuchtende Vorbilder aus dem Fußball und verlängert den Vertrag mit Bundestrainer Christian Prokop. Bedingung: Er muss sich einen Schnäuzer zulegen wie sein Vor-Vorgänger Heiner Brand. Bayer Leverkusen verliert das erste Rückrundenspiel mit dem neuen Trainer Peter Bosz mit 5:6 gegen Mönchengladbach. Sportgeschäftsführer Rudi Völler ist „begeistert von unserem Offensivgeist“.

Foto: dpa/Matthias Balk 19 Bilder Der vorläufige Kader von Deutschland

Februar Bayern München verliert das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Liverpool mit 0:4. Liverpools Trainer Jürgen Klopp zersägt an der Außenlinie unsichtbare Bretter. Bayerns Präsident Uli Hoeneß kritisiert die „unmenschliche Kritik“ an Verteidiger Jerome Boateng. Er verweist darauf, „dass auch der van Dijk jahrelang einen Dreck gespielt hat. Aber das wollte niemand wissen“. Rekordmeister München wird künftig die sachgerechte Kritik auf der Website im Internet zur Verfügung stellen. „Etwas anderes lassen wir uns nicht mehr gefallen“, sagt Hoeneß.

Info Weltmeisterschaften im kommenden Jahr Handball 10. bis 27. Januar in Deutschland und Dänemark Biathlon 6. bis 17. März in Östersund/Schweden Eishockey 10. bis 26. Mai in der Slowakei Schwimmen 12. bis 28. Juli in Gwangju/Südkorea Leichtathletik 27. September bis 6. Oktober in Doha/Katar.

März Die Bayern erreichen im Rückspiel gegen Liverpools B-Mannschaft ein 1:1. Hoeneß verspricht: „Im nächsten Jahr greifen wir an.“ Die Nationalmannschaft unterliegt im ersten EM-Qualifikationsspiel in Holland mit 1:3. Bundestrainer Jogi Löw hat „scho‘ au‘ ordentliche Ansätze gesehen, klar“. Er genehmigt sich nach den Reisestrapazen zwei Wochen Urlaub am Müggelsee. Da hat er es nicht so weit. Das Handy wird selbstverständlich abgestellt. Ende April werde er eine ausführliche Analyse zum Spiel vorlegen, sagt er. Das DFB-Präsidium erwägt, Löw zum Ehrenmitglied zu ernennen.

Foto: REUTERS/Christian Charisius 9 Bilder Diese Sportler sind 2018 gestorben

April Bei der Gewichtheber-Europameisterschaft in Batumi (Georgien) werden zwölf der 14 Teams vor Beginn der Wettbewerbe wegen Dopings disqualifiziert. Deutschland gewinnt mit acht Athleten neun Titel. Am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga erkämpft Bayer Leverkusen den ersten Punkt mit Trainer Peter Bosz. Nach dem 4:4 gegen Leipzig stellt Sportgeschäftsführer Rudi Völler fest: „Wir sind auf dem richtigen Weg. Unsere Abwehr stand über weite Strecken in der Abwehr.“

Mai Die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei wird von einer Hitzewelle erschüttert. Das deutsche Team zieht den Besuch im Straßencafé in der Innenstadt von Bratislava dem Training auf getauten Eisflächen vor. Trainer Toni Söderholm spricht vom schädlichen Einfluss des Klimawandels. Er betreut künftig die Verbandsmannschaft von Greenpeace. Borussia Dortmund wird mit 15 Punkten Vorsprung vor Bayern München deutscher Meister. Trainer Lucien Favre bietet entnervt seinen Rücktritt an. „Es ist so schwer“, sagt er.

Foto: dpa/Patrick Seeger 69 Bilder Alle Sportler des Jahres seit 1990

Juni Die Fußball-Nationalmannschaft gewinnt ihr EM-Qualifikationsspiel gegen Estland durch einen Treffer des reaktivierten Miroslav Klose in der Nachspielzeit mit 1:0. „Die Mannschaft“, sagt Bundestrainer Löw, „hat scho‘ au‘ die richtige Reaktion gezeigt“. Zufrieden ist er vor allem mit „de Mats“ (Hummels) und „de Scherohm“ (Boateng), die „auf der Ersatzbank eine tolle Stimmung gemacht haben“. Die Pressekonferenz nach dem Spiel dauert 20 Minuten länger, weil Hummels noch kurz seine Bedeutung für den Weltfußball erläutern muss.

Foto: dpa/Frank Augstein Infos Das war das Sport-Jahr 2018

Juli Zur Schwimm-Weltmeisterschaft in Südkorea reist die deutsche Mannschaft mit der DLRG-Auswahl von Heringsdorf an. Wegen der anhaltenden Diskussionen um Stützpunkttraining und Kompetenzen haben alle deutschen Meister dem neuen Bundestrainer Michael Groß abgesagt. Die DLRG-Auswahl wird bereits im ersten Staffelrennen disqualifiziert, weil sie einen Brustschwimmer gegen dessen Willen aus dem Becken retten.

August Eine Woche vor Beginn der Bundesliga-Saison legt Dortmunds Meistertrainer Lucien Favre sein Amt nieder. Von seinem Wohnort Barthélemy in der Schweiz schickt er eine Sprachnachricht an Sportdirektor Michael Zorc. Inhalt: „Ich kann nicht mehr, es ist so schwer. Wie soll ich 15 Punkte Vorsprung toppen?“ Die BVB-Führung reist im Mannschaftsbus in die Schweiz und versucht, den Trainer umzustimmen. Vergeblich. Matthias Sammer übernimmt den Job, Hans-Joachim Watzke wird sein Co-Trainer. Das ist praktisch, denn der Ausrüster muss keine neue Trainingskleidung herstellen. Beide haben schon Trainingsanzüge mit den Initialen auf der Brust. Weil Sammer durch seine TV-Verpflichtungen nicht bei jeder Übung anwesend sein kann, hält er seine taktischen Vorlesungen öffentlich im Eurosport-Studio. Watzke erklärt den Spielern, wie er früher beim SV Rot-Weiß Erlinghausen dazwischen gehauen hat.

Foto: dpa/Patrick Seeger 11 Bilder Sportlerin des Jahres 2018: die Top Ten

September Dortmund gewinnt die ersten Spiele in der Ära Sammer/Watzke. Watzke lässt daraufhin das Vereinslied umschreiben. Statt „Leuchte auf mein Stern Borussia“ heißt es nun „Leuchte auf mein Stern Hans-Joachim“. Die Fußball-Nationalmannschaft erzwingt ein 1:1 gegen Holland. DFB-Präsident Reinhard Grindel lässt den 6. September zum nationalen Feiertag erheben.

Oktober Patrick Lange verliert seinen Titel beim Ironman auf Hawaii, weil er seine Laufschuhe nicht findet. Obwohl er barfuß als Erster nach dem abschließenden Marathon ins Ziel kommt, nimmt ihn die Jury aus dem Wettbewerb. Begründung: Ungebührliches Verhalten gegenüber einem Sponsor. Langes Vorschlag, die Füße mit drei Streifen zu bemalen, wird abgelehnt. Nach dem 0:0 in Estland steht Deutschland mit einem Bein im Feld für die Europameisterschaft. Ersatzspieler Mats Hummels erklärt gern die Fehler der Abwehrspieler.

Foto: dpa/Patrick Seeger 11 Bilder Sportler des Jahres 2018: die Top Ten

November Deutschland schafft die Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft durch einen 1:0-Triumph über Nordirland (Torschütze: Klose). Der DFB mietet den Frankfurter Römer und lässt die Belegschaft des neuen Hauptsponsors VW geschlossen zum Jubeln antreten. Gerührt stimmt Mats Hummels auf dem Rathausbalkon „We are the Champions“ an. In Brasilien wird Lewis Hamilton wieder Formel-1-Weltmeister. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel wird dabei beobachtet, wie er in der Mercedes-Box zehn Minuten lang gegen das rechte Hinterrad von Hamiltons Rennwagen tritt. Das hilft auch nicht mehr.