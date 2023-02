Finale des Großmeister-Turniers Auch 2024 wird ein Schach-Gipfel in Düsseldorf ausgetragen

Die mit Spannung erwartete letzte Runde der ersten „WR Chess Masters, dem Turnier der Schachgroßmeister in Düsseldorf, endete aus deutscher Sicht mit einer Niederlage und einem Sieg zugleich. Obwohl der deutsche Spitzenspieler Vincent Keymer einem Angriff des Russen Ian Nepomniachtchi nichts entgegenzusetzen hatte und verlor, war der Gewinn für das Schachspiel in Deutschland unübersehbar. Wie Turnierausrichter Wadim Rosenstein sagte, ist eine Neuauflage des Turniers im Jahr 2024 geplant. Die Schachwelt wird möglicherweise regelmäßig auf Düsseldorf schauen – eine schöne Perspektive. In einem Tie-Break aus Schnellpartien musste das Turnier zwischen den punktgleich führenden Levon Aronian, Dommaraju Gukesh und Nepomniachtchi entschieden werden. Aronian gewann es eindrucksvoll.