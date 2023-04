World University Games Warum die Universiade 2025 für die Rhein-Ruhr-Region wichtig ist

Die Organisatoren und Bürgermeister freuen sich über eine erneute Ausrichtung der Universade in der Region, die schon 1989 in Duisburg stattfand, und betonten die Zusammengehörigkeit der Austragungsorte. „Wir sind eine starke Region zwischen Rhein und Ruhr“, sagte Duisburgs OB Sören Link. „Es wird eine tolle Atmosphäre geben, in der die jungen Menschen die Region kennenlernen dürfen“, sagte Bochums OB Thomas Eiskirch. In seiner Stadt sind schwerpunktmäßig die Leichtathletik-Wettbewerber geplant, in Duisburg kommen Wassersportler wie Ruderer und Wasserball-Spieler zusammen. In Düsseldorf wird unter anderem die Wettbewerbe im Schwimmen, Volleyball und Basketball stattfinden an mehreren Standorten im Stadtgebiet. Thomas Kufen, OB der Stadt Essen, sieht in der Universade einen weiteren Schritt in der Transformation der früheren Industrieregion, die immer grüner und sauberer wird. „Wir sind hier ein Vorbild für ähnliche Regionen in der Welt“, sagte Kufen.