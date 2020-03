Wegen Coronavirus : Schach-Kandidatenturnier in Jekaterinburg abgebrochen

Schach-Kandidatenturnier in Jekaterinburg abgebrochen

Köln Eine der letzten Sport-Veranstaltungen der Welt, das Schach-Kandidatenturnier, ist am Donnerstag vorzeitig abgebrochen worden.

Eine der weltweit letzten Bastionen des Sports, die ihren Spielbetrieb trotz der Corona-Pandemie aufrechterhalten haben, ist gefallen. Das Kandidatenturnier zur Ermittlung des Herausforderers von Schach-Weltmeister Magnus Carlsen ist am Donnerstag im russischen Jekaterinburg vorzeitig abgebrochen worden. Das teilte Arkadi Dworkowitsch, der Präsident des Weltverbandes FIDE, mit.

„Haben keine Wahl“ : Schach-Großmeister spielen in Corona-Krise einfach weiter

Am gleichen Tag hatte die russische Regierung für Freitag angekündigt, den Luftverkehr mit anderen Ländern vorerst einzustellen. "Wir können das Turnier nicht fortführen ohne die Garantie, dass Offizielle und Spieler sicher in ihre Heimat zurückkehren können", heißt es in der FIDE-Mitteilung.