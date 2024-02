Weltmeisterschaften in Doha Wasserspringerin Pauline Pfeif wird Zehnte vom Turm

Wasserspringerin Pauline Pfeif hat bei den Weltmeisterschaften in Katar den zehnten Platz vom Turm belegt. Die 21-Jährige erhielt am Montag im Hamad Aquatic Centre von Doha für ihre fünf Sprünge aus zehn Metern Höhe 277,60 Punkte. Damit konnte sie wie erwartet nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen.