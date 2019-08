Wasserspringen : Massenberg und Punzel gewinnen EM-Silber

Kiew Lou Massenberg und Tina Punzel haben den deutschen Wasserspringern bei den Europameisterschaften in der zweiten Entscheidung die zweite Medaille beschert.

Das Duo musste sich am Dienstag in Kiew im nicht-olympischen Mixed-Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett nur den Lokalmatadoren Viktorija Kesar und Stanislaw Oliferschyck knapp geschlagen geben und gewann Silber. Massenberg und Punzel, die erst vor zweieinhalb Wochen bei der Weltmeisterschaft im südkoreanischen Gwangju Dritte geworden waren, fehlten nach fünf Sprüngen nur 3,6 Punkte zu Gold.

Am Montag war dem Team von Bundestrainer Lutz Buschkow ein perfekter Start in die Titelkämpfe in der Ukraine gelungen. Rekord-Europameister Patrick Hausding, Christina Wassen, Punzel und Massenberg siegten bei einem neuen Format des Teamspringens.