Wasserspringen : Hausding und Lars Rüdiger holen EM-Silber

Kiew Patrick Hausding hat im vierten Wettbewerb bei der Europameisterschaft seine vierte Medaille geholt. Diesmal war die Farbe silbern und er konnte sich gemeinsam mit Synchron-Partner Lars Rüdiger freuen.

Rekord-Europameister Patrick Hausding (Berlin) hat bei den Titelkämpfen der Wasserspringer in Kiew im vierten Wettbewerb seine vierte Medaille geholt. Gemeinsam mit Lars Rüdiger gewann Hausding am Samstag Silber im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett. Zuvor hatte der 30-Jährige in den Einzelkonkurrenzen Gold vom 1-Meter-Brett und Silber vom 3-Meter-Brett gewonnen, zudem den EM-Titel mit dem Team.