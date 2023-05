Wandern, Biken und Klettern Das sind die Outdoor-Trends für die Saison 2023

Fahrrad E-Biken wird in diesem Jahr zunehmend urbaner, prognostiziert der „Pressedienst Fahrrad“. Nicht mehr nur der Mountainbike- und Trekkingfahrradbereich wird immer elektronischer, auch bieten die Hersteller mehr leichte City-Bikes an, die mit kleineren Akkus für kürzere Strecken gedacht sind. Aufgrund angespannter Lieferketten in Asien werden immer mehr Fahrräder in Europa gefertigt. Nicht nur Komponentenhersteller, auch Firmen, die Räder zusammenbauen, etablieren sich in Europa. Der Reifenhersteller Schwalbe kündigt für dieses Jahr einen recycelten Fahrradreifen an, viele Hersteller versprechen, nachhaltiger zu arbeiten. Auch in die Sicherheit der Räder wird mehr investiert. Fern- und Bremslicht etablieren sich als Standard in vielen E-Bikes, dazu gibt es bereits Radarsysteme, die vor zu nah auffahrenden Fahrzeugen warnen. Gravel-Bikes stoßen derweil auf große Zustimmung bei Radlern, sie ermöglichen das Rennradfahren auch auf Feld- und Waldwegen.