Walijewa lange gesperrt Russen empört, WADA feiert Schlag gegen „Kinderdoping“

Die dreiköpfige Sportrechtskammer im Schweizer Lausanne stellte fest, dass Walijewa „einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen“ Russlands begangen habe. Der Beginn der Sperre wurde auf den 25. Dezember 2021 festgesetzt, Walijewa dürfte also theoretisch bei Olympia 2026 in Mailand starten - so Russen und Russinnen dann überhaupt zugelassen sind.