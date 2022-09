Nach Roglic-Aufgabe : Evenepoel bei Vuelta vor Gesamtsieg

Tomares Remco Evenepoel steht vor dem Gesamtsieg bei der 77. Spanien-Rundfahrt, nachdem sein ärgster Verfolger - Titelverteidiger Primoz Roglic - aufgeben musste. Die 17. Etappe gewann derweil Rigoberto Uran.

Den Tagessieg sicherte sich sich auf der überwiegend flachen und 162,3 km langen 17. Etappe der Kolumbianer Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), der sich am Schlussanstieg in einer Ausreißergruppe durchsetzte. Evenepoel rollte wie Mas rund fünf Minuten später ins Ziel. Vor dem Start hatte Roglics Team Jumbo-Visma verkündet, dass der Vuelta-Seriensieger verletzungsbedingt aufgegeben muss. Der Slowene war im Sprintfinale am Vortag schwer gestürzt.