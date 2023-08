Volleyball-EM DVV-Frauen erreichen trotz Niederlage das Achtelfinale

Auch in Satz zwei blieb das Spiel eng - beide Teams warfen sich mit vollem Einsatz nach jedem Ball. Auf deutscher Seite war es immer wieder Kapitänin Lena Stigrot, die mit zahlreichen Punktgewinnen die Halle zum Beben brachte - und dennoch ging es mit einem Rückstand in die finale Phase. In dieser stellten die DVV-Frauen aber zum wiederholten Male im Turnierverlauf ihre Nervenstärke unter Beweis und sicherten sich mit einem 25:23 das 2:0.