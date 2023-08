EM-Reise beendet Volleyballerinnen scheitern im Achtelfinale an Polen

Endstation Achtelfinale: Die deutschen Volleyballerinnen haben eine Überraschung klar verpasst und sind bei der Europameisterschaft erwartungsgemäß in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden. Die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen unterlag Favorit Polen im Nachbarschaftsduell in Brüssel deutlich mit 0:3 (22:25, 20:25, 24:26) und verpasste wie bereits vor zwei Jahren den Einzug in die Runde der besten Acht.