Aus im EM-Viertelfinale : Deutsche Volleyballer scheitern an Weltmeister Polen

Deutsche Volleyballer scheitern an Weltmeister Polen

Apeldoorn/Köln Die deutschen Volleyballer sind bei der EM im Viertelfinale ausgeschieden. In der Runde der letzten Acht unterlag das Team von Bundestrainer Andrea Giani Weltmeister Polen mit 0:3 (19:25, 21:25, 18:25) und fährt ohne Edelmetall nach Hause.

"Wir müssen Business Class fliegen", hatte Giani in Anspielung an die derzeitige Stärke des Gegners vor dem Spiel gefordert. Das gelang aber nur phasenweise. Im Verlauf des ersten Satzes ließ seine Mannschaft zu viele Gelegenheiten aus, Polen nutzte die kleinen Schwächen des Gegners und gewann den Durchgang am Ende souverän.