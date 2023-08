Nun im Achtelfinale gegen Polen Volleyballerinnen verpassen Sensation gegen die Türkei

Beide Mannschaften stehen nach Abschluss der Vorrunde damit im Achtelfinale, das in Brüssel ausgetragen wird. Doch während die Türkinnen als Sieger der Gruppe C am Montag gegen die Belgierinnen leichtes Spiel haben dürften, wartet auf die Deutschen als Dritte ein schwerer Gegner: Polen. Just das Team, dem man im Viertelfinale der Nations League knapp unterlegen war. Da hatte Heynen vor EM-Beginn auf ein leichteres Achtelfinale spekuliert.