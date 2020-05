Volleyball-Meister : BR Volleys liebäugeln mit Wechsel nach Polen

Berlin Der deutsche Volleyballmeister Berlin Recycling Volleys liebäugelt mittelfristig mit einem Wechsel in die Eliteliga Polens. Für Deutschlands Spitzenklub scheint die Bundesliga durch die Corona-Krise endgültig zu klein geworden zu sein.

Würde im Fußball der FC Bayern München einen Wechsel in die englische Premiere League forcieren, der Aufschrei in Deutschland wäre gewaltig. Im Volleyball passiert genau das. Der deutsche Branchenprimus, die BR Volleys aus Berlin, liebäugeln mit einem Platz in der polnischen PlusLiga.

Die Idee eines Wechsels ins Land des Volleyball-Weltmeisters ist längst nicht mehr so abwegig. Der zehnmalige deutsche Meister reichte zwar die Lizenzunterlagen für die kommende Saison in der Bundesliga ein, doch mittelfristig könnte seine Zukunft in Polen liegen. "Jetzt sind die Pläne so konkret wie nie", wurde Niroomand im Tagesspiegel zitiert. Die Reaktionen aus Polen seien nach den ersten Gesprächen sehr positiv gewesen. Gleichzeitig schränkte der 67-Jährige aber ein: "Die Wahrscheinlichkeit, dass es mit einem Wechsel klappt, ist nicht so groß."