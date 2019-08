DM in Berlin : Vizeweltmeisterin Köhler schwimmt unangefochten zum DM-Titel

DM in Berlin

Berlin Vizeweltmeisterin Sarah Köhler hat den zweiten Titel innerhalb kurzer Zeit gewonnen. Bei den deutschen Meisterschaften in Berlin gewann sie klar über 1500 m Freistil.

Vizeweltmeisterin Sarah Köhler hat zum Auftakt der DM in Berlin unangefochten den Meistertitel über 1500 m Freistil gewonnen. Die 25-Jährige siegte im Berliner Europasportpark in 16:03,35 Minuten mit einem deutlichen Vorsprung von 31 Sekunden. Von ihrem deutschen Rekord, mit dem sie im südkoreanischen Gwangju in der Vorwoche WM-Silber gewonnen hatte, war Köhler nach dem Reise- und Wettkampfstress aber weit entfernt.