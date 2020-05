Neuer Rennkalender des Weltverbandes : Deutsche Radklassiker müssen erst mal warten

Düsseldorf Während große Rennen wie Tour de France und Giro verlegt wurden, gibt es für die deutschen Rennen bei der UCI-World-Tour in Hamburg und Frankfurt noch keine Termine. Der Zeitplan ist eng, dennoch hoffen die Veranstalter auf einen Ersatztermin im Herbst.

Während der Fußball in Deutschland inzwischen wieder rollt und die Vorbereitungen zum Restart auch in den Profiligen in England, Spanien und Italien laufen, planen andere Sportarten ebenfalls ihren verspäteten Saisonstart. Wegen der Corona-Pandemie sind seit März nahezu alle Wettkämpfe abgesagt worden. Nun geht es nach und nach weiter. Die deutschen Leichtathleten haben mit einem Meeting beim SC Neubrandenburg am Mittwoch ihre Freiluftsaison eröffnet. Im Tennis wurde bereits Ende April ein erstes Mini-Turnier im Westerwald ausgespielt.