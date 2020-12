Härteste Regatta der Welt : Dramatische Rettung auf hoher See

Paris Weltumsegler Kevin Escoffier havariert bei der Vendée Globe und flüchtet auf seine Rettungsinsel. Kollegen eilen dem Gekenterten zur Hilfe. Doch Wind und Wellen erschweren die Suche.

Dramatische Rettungsaktion im Südpolarmeer. Um 14.46 Uhr sendet der Segler Kevin Escoffier am Montag plötzlich ein Notsignal, dann bricht der Kontakt ab und der Skipper bleibt über Stunden verschollen. Sofort startet die Rennleitung der Segelregatta Vendée Globe eine Suchaktion. Sicher ist nur, dass der Franzose nach einem starken Wassereinbruch seine Rennyacht „PRB“ aufgeben musste und 840 Seemeilen südwestlich von Kapstadt in eine Rettungsinsel umgestiegen ist.

Nach bangen Stunden meldet sich Kevin Escoffier schließlich um 2.06 Uhr müde, aber glücklich lächelnd in einer Videosequenz von Bord der Yacht „Yes We Cam!“ bei den Suchmannschaften. Was der Segler dann von der Havarie berichtet, stammt aus dem Drehbuch eines Horrorfilmes. Eine hohe Welle sei bei starkem Wind über seiner Yacht gebrochen, wegen des eindringenden Wassers sei die lebenswichtige Elektronik ausgefallen und das Schiff dann in der rauen See von den ungeheuren Naturgewalten „einfach zusammengefaltet“ worden. „Sie kennen sicher die Filme von Schiffsuntergängen, das war so ähnlich – nur schlimmer“, erzählt Escoffier.