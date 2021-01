Vendée Globe : Weltumsegler Herrmann winkt das Bundesverdienstkreuz

Les Sables-d'Olonne Boris Herrmann ist bei der Vendée Globe in die Geschichtsbücher und die Herzen vieler Menschen gesegelt. Die Welt ist für den Hamburger nach seiner Rückkehr auf festen Boden eine andere.

"Ich verstehe das Bundesverdienstkreuz so, dass man dabei für einen geleisteten Dienst für andere Menschen ausgezeichnet wird", sagte Herrmann am Freitag: "Es freut mich natürlich sehr, dass meine Reise so empfunden wird und dass unsere Botschaft für die Klimaforschung wahrgenommen wird."

Klimaaktivistin Greta Thunberg bezeichnete ihren "großartigen Freund" Herrmann auch deswegen als "wahren Helden". Sie waren 2019 gemeinsam von England zum UN-Klimagipfel nach New York gesegelt. Auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sowie der dreimalige Segel-Olympiasieger Jochen Schümann zollten Herrmann Respekt für seine Leistung. Der eigentlich eher Vendee-kritische Schümann gestand: "Es ist medial das Beste, was dem deutschen Segeln seit langer Zeit passiert ist."

Und tatsächlich: Herrmann war nach seiner Zielankunft mit Hindernissen im TV und im Netz omnipräsent. Am späten Donnerstagabend schilderte er einem Millionen-Publikum in den ARD-Tagesthemen seinen dramatischen Crash mit einem Fischerboot wenige Seemeilen vor dem Ziel, der ihn vermutlich einen Podestplatz kostete. Doch dies sei "nur ein Aspekt des Rennens", erklärte der Norddeutsche knapp. Die Vendee sei "auch ein Abenteuer. Und es ist unsere Klimabotschaft".

In den einsamen Stunden auf rauer See hatte Herrmann immer wieder seine Rückkehr ins "normale Leben" herbeigesehnt. Zunächst will er mit seiner kleinen Familie in Frankreich verweilen und plant tatsächlich, wieder über den rauen Atlantik zu gleiten - dieses Mal mit seinem Kiteboard. Es gilt, die emotionale Achterbahnfahrt der vergangenen knapp drei Monate zu verarbeiten und sich an seinen neuen Alltag im Rampenlicht zu gewöhnen.