Vendée Globe : Solo-Segler Herrmann wird nach Kollision mit Fischerboot Vierter

Les Sables-d'Olonne Weltumsegler Boris Herrmann ist bei der Regatta Vendée Globe nach seiner Kollision mit einem Fischerboot Vierter geworden. Er überquerte am Donnerstagvormittag nach über 80 Tagen das Ziel. Der Gewinner steht ebenfalls schon fest.

Segler Boris Herrmann hat sich trotz der Kollision mit einem Fischerboot einen starken vierten Platz bei der Vendee Globe erkämpft. Der 39 Jahre alte Hamburger überquerte am Donnerstag um 11:19 Uhr vor Les Sables-d'Olonne/Frankreich die Ziellinie mit einer Rennzeit von 80 Tagen, 14 Stunden, 59 Minuten und 45 Sekunden. Herrmann hielt Leuchtfackeln in beiden Händen, die Beschädigungen an seinem Boot waren deutlich zu erkennen.

So etwas habe er auf See noch nie erlebt, sagte der enorm erfahrene Herrmann weiter. Er fragte sich, weshalb seine Alarmsysteme nicht angesprungen waren: "Aber das wichtigste ist, dass niemand verletzt wurde." Sein Boot wurde dagegen deutlich beschädigt, unter anderem am Bug und am Foil (Tragflügel). Besonders kritisch sei gewesen, dass eine Leine riss, die den Mast seitlich gegen ein Umfallen sichert, teilte sein Team mit. Herrmann habe in den Stunden nach der Kollision "fieberhaft" daran gearbeitet, das Boot fahrtüchtig zu halten.