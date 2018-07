US-Schwimmerin Kathleen Baker bricht Weltrekord über 100 Meter Rücken

Nationale Meisterschaften in den USA

Irvine Die 57-Sekunden-Marke hat sie verpasst. Dennoch sicherte sich die US-Amerikanerin Kathleen Baker den neuen Weltrekord. Den hatte die Kanadierin Kylie Massen erst vor einem Jahr aufgestellt.

Olympiasiegerin Kathleen Baker hat bei den US-Meisterschaften den Schwimm-Weltrekord über 100 m Rücken gebrochen. Die 21-Jährige benötigte in Irvine/Kalifornien 58,00 Sekunden und unterbot die bisherige Bestmarke von Kylie Masse (58,10). Die Kanadierin hatte die Zeit vor einem Jahr bei der WM in Budapest erzielt.

Baker, die über 100 m Rücken bei Olympia 2016 in Rio und bei der WM 2017 Silber geholt hatte, gelang der erste Weltrekord in Irvine. Bei den Sommerspielen und bei den Weltmeisterschaften gewann sie Gold in der Staffel (4x100 Meter Lagen).