Kampf gegen gegen Dustin Poirier : MMA-Star McGregor kündigt erneutes UFC-Comeback an

MMA-Star McGregor kündigt erneutes UFC-Comeback an

Köln Mixed-Martial-Arts-Star Conor McGregor hat seinen Rücktritt erneut widerrufen und eine Rückkehr in den Käfig angekündigt. Im Januar will der UFC-Star gegen den US-Amerikaner Dustin Poirier kämpfen.

"The Notorious" verkündete auf Twitter, er werde am 23. Januar gegen den US-Amerikaner Dustin Poirier kämpfen. Als Austragungsort ist Dallas geplant, möglicherweise vor 40.000 Zuschauern. 2014 standen sich beide Kämpfer schon einmal gegenüber, McGregor siegte durch K.o. in Runde eins.