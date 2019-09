Mordverdacht : Turnstar Simone Biles nach Festnahme ihres Bruder tief betroffen

Cleveland Der Bruder von Turn-Superstar Simone Biles aus den USA ist unter Mordverdacht festgenommen worden. Die viermalige Olympiasiegerin zeigt sich betroffen.

Der 24-jährige Tevin Biles-Thomas soll laut Polizei in der Neujahrsnacht beim Mord an drei jungen Männern in Cleveland einer der Schützen gewesen sein. Der Soldat wurde in der vergangenen Woche festgenommen.