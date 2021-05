Nächster Akt im Turn-Skandal : Olympiastützpunkt Sachsen trennt sich von Trainerin Frehse

Chemnitz Turn-Trainerin Gabriele Frehse hat nach den schweren Vorwürfen der psychischen Gewalt nun doch ihren Job verloren. Der Olympiastützpunkt Sachsen hat sich von der Chemnitzer getrennt.

Eine vom Deutschen Turner-Bund (DTB) in Auftrag gegebene Untersuchung war zu dem Ergebnis gekommen, dass es in mehreren Fällen hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für die Anwendung psychischer Gewalt durch die Trainerin gegeben habe. Auch soll Frehse Schützlingen ohne Absprache mit Ärzten Schmerzmittel verabreicht haben, die Staatsanwaltschaft nahm wegen des Verdachts der Körperverletzung Ermittlungen auf.

Unterstützung erhält Frehse von ihrem Verein TuS Chemnitz-Altendorf. Dessen Präsident Frank Munzer will, dass die Trainern weiter ehrenamtlich im Klub tätig ist. "Ich stehe dazu, weil mir einfach die Mädels wichtig sind. Es geht darum, für sie schnellstmöglich eine Lösung zu finden", sagte Munzer der SZ und ergänzte: "Wir versuchen, gemeinsam mit Frau Frehse gegen die Kündigung vorzugehen, die in unseren Augen durch nichts zu rechtfertigen ist."

Rückendeckung hatte Frehse auch von der Olympia-Dritten Sophie Scheder und anderen Turnerinnen erhalten, die für ihren Verbleib kämpften. Die Gruppe um Scheder, die bei den Spielen 2016 in Rio Bronze am Stufenbarren gewann, unterschrieb einen offenen Brief an den Olympiastützpunkt, um gegen die Freistellung von Frehse als Trainerin vorzugehen.