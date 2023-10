Goldhoffnung Lukas Dauser Deutsche Turnriege greift bei der WM nach Medaillen

Weil Titelverteidiger und Olympiasieger Zou Jing aus China nicht am Start ist, steht Dauser der Sprung nach ganz oben auf dem Podium offen. Und seine Vorleistungen in Antwerpen sprechen Bände: Im Mehrkampffinale am Donnerstag kam er als 16. erwartungsgemäß nicht für eine Medaille infrage, doch an seinem Paradegerät erturnte er wie in der Qualifikation und im Mannschaftsfinale, bei dem sich die deutsche Riege die Teilnahme an Olympia 2024 sicherte, die Höchstnote.