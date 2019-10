Turn-WM in Stuttgart : Biles führt US-Team mit Rekord-Medaille erneut zum Titel

Foto: AFP/THOMAS KIENZLE Turn-Superstar Simone Biles bei der WM in Stuttgart.

Stuttgart Erneut sind die amerikanischen Turnerinnen nicht zu schlagen. Das Team um Superstar Biles gewinnt bei der WM in Stuttgart klar vor der Konkurrenz aus Russland und Italien. Biles ist nun mit 21 WM-Medaillen alleinige Rekordhalterin.

Ausnahme-Turnerin Simone Biles hat ihr US-Team erneut zum Weltmeistertitel geführt. Mit der viermaligen Olympiasiegerin aus Texas kamen die Amerikanerinnen am Dienstag bei der WM in Stuttgart in der ausverkauften Hanns-Martin-Schleyer-Halle auf 172,330 Punkte und waren nicht zu schlagen. Der Titelverteidiger gewann deutlich vor den Teams aus Russland (166,529) und dem Überraschungsdritten Italien (164,796). Die Italienerinnen verwiesen China (164,230) auf Rang vier und feierten ihre erste WM-Medaille seit 69 Jahren.

Die erst 22 Jahre alte Biles holte bereits ihr 15. WM-Goldmedaille. Mit nunmehr 21 WM-Medaillen ist der Wirbelwind nun alleinige Rekordhalterin. Zuvor war sie gleichauf mit der legendären russischen Turnerin Swetlana Chorkina gewesen, die auch 20 WM-Medaillen gewonnen hatte.

Die deutsche Mannschaft hatte das Finale der besten acht Mannschaften als Neunte der Qualifikation mit nur 34 Tausendstel Punkte Rückstand auf Italien hauchdünn verpasst. „Schade, dass es mit unserem Team nicht ganz gereicht hat“, sagte die deutsche Mehrkampf-Meisterin Sarah Voss als Zaungast. Die 19 Jahre alte Kölnerin kann sich immerhin mit ihrer Teilnahme am Mehrkampf-Finale am Donnerstag trösten. Dort ist dann auch Elisabeth Seitz dabei.

Das US-Team begann am Sprung und setzte sich mit 45,166 Punkte sofort von der Konkurrenz ab. Anders als in der Qualifikation kann man sich keine Fehler erlauben, weil jeweils alle drei Turnerinnen einer Nation pro Gerät in die Wertung kommen und es keine Streichnote gibt. So fielen die Russinnen im zweiten Durchgang am Schwebebalken zurück, weil gleich zwei Turnerinnen vom Gerät mussten und am Ende nur 38,465 Punkte zu Buche standen. Damit büßten sie fast vorentscheidenden Boden im Medaillenkampf ein.

Biles dagegen setzte am Balken auf Sicherheit und turnte nicht, wie in der Qualifikation, den nach ihr benannte Doppelsalto-Abgang mit zwei Schrauben, sondern nur mit einer Längsachsendrehung. So gingen die Titelverteidigerinnen mit einem satten Vorsprung von zweieinhalb Punkten vor den überraschend starken Italienerinnen und China in den vierten und abschließenden Durchgang. Die Russinnen hatten sich mit soliden Präsentationen ans Podium herangekämpft und lagen wieder in Lauerstellung.

Den spektakulären Höhepunkt des Nachmittags lieferte dann noch einmal Biles. Mit ihrer unfassbaren Bodenübung inklusive Triple-Double, für die sie den Topwert von 15,333 Punkten erhielt, brachte sie den WM-Titel unter dem Jubel der Turnfans unter Dach und Fach.

(lt/dpa)