Trotz internationaler Proteste : Ringer Afkari im Iran hingerichtet

Proteste in Teheran, an denen auch Navid Afkari teilgenommen haben soll. Foto: AP

Köln Der iranische Ringer Navid Afkari ist trotz einer internationalen Solidaritäts-Kampagne in seiner Heimat hingerichtet worden. Deutsche Ringer sowie der Deutsche Olympische-Sportbund hatten sich für eine Aussetzung der Todesstrafe eingesetzt.

Die Todesstrafe gegen den 27-jährigen sei am Samstag in einem Gefängnis in Schiras vollstreckt worden, sagte Staatsanwalt Kazem Mousavi dem staatlichen Fernsehen.