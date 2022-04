„Noch ein, zwei Jahre“ : Jan Frodeno kündigt baldiges Karriereende an

Girona Triathlon-Superstar Jan Frodeno kann zum zweiten Mal in seiner Ausnahme-Karriere verletzungsbedingt nicht bei einer Ironman-Weltmeisterschaft starten. Der 40-Jährige laboriert an einer Achillessehnenverletzung. Derweil denkt Frodeno bereits über das Ende seiner Laufbahn nach.

Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno hat ein baldiges Karriereende angekündigt. „Mein Plan war, noch ein, zwei Jahre Titel zu sammeln. Danach ist wohl Schluss“, sagte der 40-Jährige in der Mai-Ausgabe des Playboy. Zudem sagte Frodeno via Instagram seine Teilnahme an der Ironman-WM am 7. Mai in St. George/Utah wegen einer Achillessehnenverletzung ab: „Ich will auf Nummer sicher gehen.“ Eine zweite WM-Chance bietet sich Frodeno am 8. Oktober auf Hawaii.