Rasantes Wachstum Trendsportart Padel schlägt in Düsseldorf auf

Ab Samstag sind die besten Spielerinnen und Spieler der Welt bis zum 1. Oktober in Düsseldorf bei den German-Padel-Open im Rahmen der World-Padel-Tour (WPT) zu Gast. Dieses Top-Turnier feiert damit in Deutschland seine Premiere. Zunächst ist die Weltelite im „We Are Padel Club“ am Gatherhof zu Gast. Dort ist am ersten Tag der Eintritt frei. Ab dem Achtelfinale (ab dem 27. September) werden die Spiele im Castello fortgesetzt.