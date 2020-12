Totilas Tod sorgt für Bestürzung : „Er war ein ganz besonderes Pferd“

Köln Der Tod von Wunderpferd Totilas hat nicht nur in der Reiterszene für Bestürzung gesorgt. Der Rappe hatte einst die Dressurwelt erobert, dann folgte der tiefe Fall.

Am Mittwochmorgen war das Angebot auf der Homepage von Besitzer Paul Schockemöhle noch nicht gelöscht. "Hengste Frischsamen": Totilas , Decktaxe 2800 Euro zuzüglich sieben Prozent Umsatzsteuer. Macht 2996 Euro für eine Portion. Die wird es künftig nicht mehr geben. Der einstige Wunderhengst ist tot. Mit 20 Jahren war der erste Superstar unter den Dressurpferden am Montagabend einer Kolik erlegen. Der Tod des majestätischen Rappen sorgte für Bestürzung.

Totilas und Gal hatten Grenzen verschoben: Weltrekorde in Grand Prix und Kür mit ersten Bewertungen jenseits der 90-Punkte-Marke sowie drei Titel bei der WM 2010 in Kentucky. Wenn der Rappe das Viereck betrat, stand die Zeit still. Totilas zeichnete seinen Zauber in den Sand, vor allem mit unnachahmlichen Piaffen. "Er war ein ganz besonderes Pferd mit einer besonderen Aura", sagte Theodorescu, "er hat viele Menschen verzaubert und in seinen Bann gezogen."