Totilas wurde am 23. Mai 2000 in den Niederlanden geboren. Dort erzielte er erste Rekord-Punktzahlen in der Dressur. Seine Erfolge machen ihn zu einem Zuschauermagneten. Seit dem Jahr 2010 hieß sein Reiter Matthias Rath, Stiefsohn von Ann Kathrin Linsenhoff, gemeinsam mit Paul Schockemöhle Eigentümerin des Wunderpferds. Das Dressurpferd gilt als das teuerste Pfers der Geschichte des Sports. Am 18. August 2015 wurde seine Karriere offiziell für beendet erklärt.