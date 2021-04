Trauer um Rosi : Pferd von deutscher Olympiasiegerin bricht bei Siegerehrung zusammen und stirbt

Köln Schock beim Dressur-Grand-Prix: Die Stute von Olympiasiegerin Dorothee Schneider bricht plötzlich während der Siegerehrung zusammen und stirbt an Ort und Stelle. Bei Instagram verabschiedete sich Schneider mit einem emotionalen Post von Rosi.

Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider trauert um ihr Championatspferd Rock and Rose. Die 17-jährige Stute brach beim Dressur-Grand-Prix in Pforzheim während der Siegerehrung zusammen und starb an Ort und Stelle. Die herbeigerufene Tierärztin vermutete in einer ersten Diagnose einen Abriss der Aorta.

Am späten Sonntagabend verabschiedete sich Schneider via Instagram von ihrem Pferd. "Ruhe in Frieden, geliebte Rosi", schrieb die Reitmeisterin zu einem in schwarz-weiß gehaltenen Foto: "Du bist für immer in unseren Herzen."