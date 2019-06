Tischtennis-World-Tour : Timo Boll nach Krimi im Achtelfinale

Hongkong Der Düsseldorfer Timo Boll ist nach einem echten Krimi gegen den Inder Sharath Kamal Achanta ins Achtelfinale der Tischtennis-World-Tour in Hong Kong eingezogen. Auch Benedikt Duda steht unter den letzten 16.

Tischtennis-Rekordeuropameister Timo Boll ist beim World-Tour-Turnier in Hongkong mit viel Mühe ins Achtelfinale eingezogen. Neben dem Düsseldorfer schaffte außerdem Benedikt Duda (Bergneustadt) den Sprung unter die besten 16 Spieler. Patrick Franziska (Saarbrücken), Ricardo Walther und Dang Qiu (beide Grünwettersbach) schieden hingegen frühzeitig aus.

Der Weltranglistensechste Boll setzte sich bei seinem Auftaktmatch nach einem Sieben-Satz-Krimi mit 4:3 gegen den Inder Sharath Kamal Achanta durch. Für Boll ist es das zweite Turnier nach seinem krankheitsbedingten WM-Aus in Budapest, in der vergangenen Woche war er in Shenzhen bis ins Viertelfinale vorgerückt. Duda besiegte Lokalmatador Ho Kwan Kit souverän mit 4:1 und kämpft nun gegen Liang Jingkun (China) um das Weiterkommen.