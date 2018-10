Tischtennis World Cup 2018: Timo Boll verliert im Finale gegen Fan Zhendong 1:4

World Cup 2018 : Boll scheitert erst im Finale an Zhendong

Timo Boll. Foto: dpa/Chen Yichen

Paris/Düsseldorf Zum sechsten Mal erreicht Timo Boll trotz Trainingsrückstands das Finale des World Cups der Männer in Paris. Im Endspiel gelingt es erst einem perfekt aufspielenden Chinesen, den 37-Jährigen zu stoppen.

Vor dem drittwichtigsten Turnier des Tischtennis-Kalenders hatte nicht einmal der erfahrene Timo Boll (37) eine Ahnung, wo er im Vergleich mit den Besten der Welt steht. Zum Weltcup der Männer in Paris war er mit Trainingsrückstand und dem ein oder anderen Zwicken am Körper gereist. Und dann, dann hat er einfach losgelegt. Hat sich an das erinnert, was ihn seit mittlerweile rund zwei Jahrzehnten so stark macht. Boll hat sich bis ins Finale des Turniers gekämpft und Silber gewonnen. Allein mit dem Einzug ins Endspiel hat er den nächsten Sensations-Erfolg dieses Jahres erreicht.

Zum sechsten Mal in seiner Karriere war der Weltranglistendritte am Sonntag in das World-Cup-Finale eingezogen. Vor gut vier Wochen hatte der Starspieler von Tischtennis-Bundesligist Borussia Düsseldorf bereits alle überzeugt, als er zum siebten Mal Europameister wurde und im spanischen Alicante geradezu erstaunt zu Protokoll gab: „Ich hätte selbst nicht damit gerechnet, den Titel zu holen.“ Bolls erneuter Weg in das Finale von Paris hatte zwar kein Happy End, es hat aber gezeigt, dass Boll in Topform ist.

Leichtfüßigkeit und Cleverness zeigte Boll am Samstagabend im Generationenduell gegen den 15 Jahre alten Tomokazu Harimoto (Japan). Boll fand den Schlüssel zum Erfolg: in der Mitte des Tischs. Immer wieder spielte er Harimoto auf dem Körper an und zwang das „Jahrhunderttalent“ zu Fehlern. Versteifen durfte sich Boll aber auf diese Taktik nicht. Oft genug schlugen die Topspins des Japaners schmerzhaft unerreichbar in der weiten Vorhand des Linkshänders ein. Boll ließ sich nicht beeindrucken, nach dem 0:1 spielte er vier Sätze mit einer derartigen taktischen Variabilität und vorbildlichen Beinarbeit, dass Harimoto letztlich nur mit hängendem Kopf gratulieren konnte. Boll hatte über die gesamte Spielzeit gewohnt respektvoll und fair verhalten, nie laut in Richtung Harimoto gejubelt und ihm nach dem Spiel gar einen väterlichen Klaps auf die Schulter gegeben. „Ich habe sehr viel Respekt, er trainiert so hart“, sagte Boll, glücklich über den Halbfinaleinzug. „Ich war sehr gut vorbereitet und habe fantastisch gespielt:“

Im Halbfinale am Sonntagmittag musste Boll dann gegen seinen Kumpel und ehemaligen Düsseldorfer Vereinskameraden Dimitrij Ovtcharov ran. Wie Boll zuvor angekündigt hatte, wurde es „ein enges Spiel, weil wir uns beide sehr gut kennen“.

Es war auch die Neuauflage des Final-Duells 2017. Damals der Sieger: Dimitrij Ovtcharov. Diesmal aber zwang Boll seinen sieben Jahre jüngeren Freund mit 4:2 in die Knie. „Super gespielt“, war von den Lippen des enttäuschten Ovtcharov beim Handschlag abzulesen. „Es ist nicht einfach gegen einen Freund zu spielen, ich bin auch traurig mit ihm“, sagte Boll in der ausverkauften Arena vor 4000 Zuschauern. „Im Finale brauche ich definitiv die Zuschauer hinter mir“, so Boll.

Immer wieder hatten sie ihn gepusht. Wie in der Halle am Düsseldorfer Staufenplatz schallte das „Timo, Timo“ durch die Arena vor den Toren von Paris. Auch im Finale, als in Fan Zhendong der Chinese wartete, der Boll Anfang April vom ersten Weltranglistenplatz verdrängt hatte. Keinen Satzverlust hatte Zhendong bis zum Halbfinale hinnehmen müssen – selbst Valdimir Samsonov war ohne den Hauch einer Chance geblieben.

Nachdem sich Ovtcharov Platz vier gesichert hatte, lief Boll gegen Zhendong im Finale aber zu oft hinterher. Boll wollte wie gegen Harimoto durch die Mitte punkten, er wählte Rotation gegen die harte und körperliche Spielweise des 21-jährigen Chinesen. Das Schloss Zhendong aber blieb verschlossen. Dem hohen Tempo und der Länge in den Schlägen konnte Boll beim 1:4 nur zeitweise Paroli bieten. Ein perfekt spielender Zhendong holt am Ende aber World-Cup-Sieg zwei. Und Boll beweist, dass noch immer keine Titel ohne ihn vergeben werden. „Ich bin aufgeregt, Timo Boll in Europa zu besiegen ist einfach etwas Besonderes“, sagte Zhendong respektvoll. Er sei beeindruckt von der Atmosphäre. Und er hatte das Publikum beeindruckt. Mit seinem Spiel und dem insgesamt 24. Triumph eines Chinesen beim ITTF World Cup.

