Tischtennis-WM : Franziska/Solja verlieren das Mixed-Halbfinale

Nach dem Schock für das deutsche Team durch das Aus für Europameister Timo Boll haben Patrick Franziska (Saarbrücken) und Petrissa Solja (Langstadt) bei der Tischtennis-WM in Budapest ihre Medaille im olympischen Mixed-Wettbewerb nicht versilbern können.

Den Podestplatz hatten der frühere Doppeleuropameister und die Europe-Top-16-Siegerin schon am Mittwoch durch ihren Einzug in die Vorschlussrunde sicher. Für Solja bedeutet der Erfolg die zweite Bronzemedaille im Gemischten Doppel nacheinander: 2017 in Düsseldorf hatte die 25-Jährige zusammen mit dem Chinesen Fang Bo ebenfalls den dritten Platz belegt.