Deutlicher Finalerfolg für Chinesen : Ma Long zum dritten Mal in Folge Tischtennis-Weltmeister

Ma Long zum dritten Mal in Folge Tischtennis-Weltmeister

Budapest Der Chinese Ma Long ist zum dritten Mal nacheinander Tischtennis-Weltmeister im Einzel. Der 30-Jährige ließ dem Schweden Mattias Falck im Endspiel keine Chance.

Chinas Olympiasieger Ma Long hat bei der Tischtennis-WM in Budapest als erster Spieler seit 54 Jahren den "Hattrick" im Herren-Einzel geschafft. Am Sonntag besiegte der Weltranglistenelfte Schwedens fünf Plätze tiefer notierten Überraschungsfinalisten Mattias Falck 4:1 und holte seinen dritten Titel nach 2015 und 2017. Europameister Timo Boll (Düsseldorf) hatte in Ungarn für sein Achtelfinale wegen einer fiebrigen Viruserkrankung absagen müssen.