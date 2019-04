Tischtennis-WM : Boll und Franziska nehmen erste Hürde

Budapest Am Anfang mussten Timo Boll und Patrick Franziska zittern, dann sind sie doch noch erfolgreich in die Tischtennis-WM gestartet. Für die beiden Top-20-Spieler könnte es bei diesem Turnier weit gehen.

Die beiden größten deutschen Medaillenhoffnungen haben ihr erstes Spiel bei der Tischtennis-WM in Budapest gewonnen. Timo Boll und Patrick Franziska siegten am Montagabend in der ersten Hauptrunde des Herren-Doppels in 4:2 Sätzen gegen Quadri Aruna und Olajide Omotayo aus Nigeria. „Wir haben zu Beginn zu unpräzise gespielt, uns dann aber steigern können“, sagte Boll angesichts eines 1:2-Satzrückstands. Nächste Gegner in der Runde der besten 32 sind am Dienstag die beiden Ägypter Mohamed El-Beiali und Ahmed Saleh.