3:0-Sieg über die USA Deutsches Team gewinnt erstes Spiel bei Tischtennis-WM – Boll sagt Teilnahme ab

Die letzten Tage vor dem WM-Beginn in Busan waren aus deutscher Sicht sehr turbulent verlaufen. Das Handgepäck des früheren Weltranglisten-Ersten Ovtcharov mit Reisepass, Portemonnaie und seinen Tischtennis-Schlägern wurde auf dem Weg zum Flughafen gestohlen und kurz nach dem Auftaktsieg gegen die USA muuste Boll seine Teilnahme an der Team-WM endgültig absagen. Das teilte der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) am Freitag mit. Der 42-Jährige laboriert seit Beginn der Woche an einer Entzündung der Regenbogenhaut im rechten Auge.