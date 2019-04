Tischtennis-WM in Budapest : Boll, Ovtcharov und Franziska meistern Auftakthürden

Tischtennis-WM in Budapest

Budapest Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska haben ihren ersten Einzel bei der Tischtennis-WM in Budapest gewonnen. Zwei weitere Deutsche mussten dagegen die Segel schon streichen.

Die deutschen Tischtennis-Stars Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska haben bei der WM in Budapest die zweite Runde im Herren-Einzel erreicht. Europameister Boll gewann am Dienstag sein Auftaktmatch gegen den Kroaten Andrej Gacina in 4:2 Sätzen. Der Weltranglisten-Zwölfte Ovtcharov besiegte den Außenseiter Michael Tauber aus Israel mit 4:0. Die Nummer 18 Franziska gewann gegen den Ungarn Tamas Lakatos mit 4:0. „Das erste Spiel ist immer sehr wichtig, um ins Turnier zu kommen“, sagte Ovtcharov.